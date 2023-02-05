Ранее оккупант призвал убивать украинцев и демонстрировал якобы череп военного ВСУ.

Жена российского неонациста Игоря Мангушева, выступавшего якобы с черепом воина ВСУ, заявила, что над ним устроили расправу в тылу. В голову оккупанта пустили пулю из пистолета.

Как сообщила жена Мангушева в видеообращении, ее мужчина с позывным "Берег" - действующий военнослужащий РФ, капитан 4-й бригады 2-го Армейского корпуса 8-й армии ВС РФ. Несмотря на это следственные органы игнорируют покушение на него.

"Мой муж в ночь с 3-го на 4-е февраля этого года, находясь в тылу, в городе Стаханов Луганской Народной Республики", при неустановленных обстоятельствах получил пулевое ранение в голову. По словам врачей это слепое огнестрельное ранение, пуля застряла в мозге. Вероятно, это пистолетная пуля 9мм", – сказала жена террориста.

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Женщина пожаловалась, что за сутки его госпитализации никаких следственных действий не было проведено. Хотя, она уверена, что это было покушение на убийство, "или даже казнь".

"Поскольку, по словам врачей, выстрел был сделан в упор, в затылок под углом 45 градусов, сверху-вниз... В той больнице, где он находится, его отказываются оперировать, ссылаясь на отсутствие технической возможности и необходимой аппаратуры", – заявила женщина.

Она обратилась к руководству Минобороны РФ, военной прокуратуры, Следственного комитета, ФСБ и "в целом ко всем, кого это может касаться".

"Прошу сделать все от вас зависящее для проведения надлежащего расследования, установления виновных и обстоятельств, что произошло. А также оказание моему мужу надлежащей медицинской помощи", - добавила жена террориста.

Кто такой Игорь Мангушев и чем он прославился

Мангушев (позывной "Берег") - лидер неонацистского движения "Светлая Русь". Также его считают создателем ЧВК "Енот", которая сотрудничала с ФСБ РФ. Он участвовал на войне в Украине.

В своем личном Телеграм-канале регулярно призывал к убийствам мирного населения Украины. "Мы сожжем ваши дома, убьем ваши семьи, отберем ваших детей и вырастим их русскими", - писал он в своем канале 25 августа.

В июле 2022 года в сети появилось видео, на котором Мангушев, выступая перед аудиторией оккупантов, демонстрирует череп. Сам неонацист утверждал, что это - череп военного ВСУ из "Азовстали".

Мангушев, держа в руках микрофон и череп, призвал товарищей к насилию против украинских военных и гражданских. "Мы воюем не с людьми. Мы воюем с идеей", - заявлял террорист.

В связи с демонстрацией оккупантом человеческих останков омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в ООН.

Вчера стало известно, что Мангушев получил пулю в голову. Его состояние тяжелое.

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