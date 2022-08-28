Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в ООН из-за демонстрации Россией "останков"украинских военных.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Накануне в сети появилось видео выступления российского оккупанта, который шутил над убийствами украинцев, держа в руках человеческий череп.
Мужчина заявил, что этот череп был якобы найден возле "Азовстали" и принадлежит одному из павших защитников Мариуполя: "Украина должна быть деукраинизированная. Русские земли "Малороссии" должны быть возвращены обратно. Мы воюем не с людьми. Мы воюем с идеей".
Позже установили личность россиянина - Игорь Мангушев из Москвы.
В свою очередь, Лубинец констатировал, что Россия из-за своей пропаганды продолжает дегуманизировать украинцев, оправдывая массовые убийства гражданских и разрушения населенных пунктов.
"Демонстрация "останков" погибших защитников Мариуполя стала поводом для "стендапа на военную тематику". Единственной целью таких действий России является очередное причинение боли родственникам погибших и пропавших", - сказал он.
Омбудсмен указал на то, что тела погибших заслуживают уважительного отношения независимо от того, речь идет о военных или мирных жителях: "Останки неизвестных лиц должны быть идентифицированы. Уважение к умершим – это не просто гуманизм и забота о близких погибших. Это международные стандарты, выполнение которых гарантирует, что погибшие не будут пополнять перечень пропавших без вести".
Лубинец уже сообщил о публикации руководителя группы по установлению фактов следственной комиссии ООН по Украине Оле Солванга и планирует обратиться в офис Генерального прокурора.
Война в Украине: актуальные данные
Российские войска сосредоточились на захвате Донбасса. Как сообщал Генштаб ВСУ утром, 28 августа, ВСУ остановили наступление оккупантов на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Накануне стало известно о переброске в Украину добровольческих батальонов третьего армейского корпуса. Таким образом, Путин постарается возобновить наступление на Донецком направлении, где продвижение противника застопорилось, а часть бросить на юг в ожидании контрнаступления ВСУ.
В то же время аналитики Института изучения войны сомневаются, что новые добровольческие батальоны переломят ход войны и как-то существенно повлияют на текующую ситуацию.
Сейчас, по мнению аналитиков, у России нет сил штурмовать украинские позиции в Херсонской области – наступательный ресурс РФ "деградировал".
С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже 46 750 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.