Единственной целью таких действий России является очередное причинение боли родственникам погибших и пропавших, констатировал Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в ООН из-за демонстрации Россией "останков"украинских военных.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Накануне в сети появилось видео выступления российского оккупанта, который шутил над убийствами украинцев, держа в руках человеческий череп.

Відео дня:

Мужчина заявил, что этот череп был якобы найден возле "Азовстали" и принадлежит одному из павших защитников Мариуполя: "Украина должна быть деукраинизированная. Русские земли "Малороссии" должны быть возвращены обратно. Мы воюем не с людьми. Мы воюем с идеей".

Позже установили личность россиянина - Игорь Мангушев из Москвы.

В свою очередь, Лубинец констатировал, что Россия из-за своей пропаганды продолжает дегуманизировать украинцев, оправдывая массовые убийства гражданских и разрушения населенных пунктов.

"Демонстрация "останков" погибших защитников Мариуполя стала поводом для "стендапа на военную тематику". Единственной целью таких действий России является очередное причинение боли родственникам погибших и пропавших", - сказал он.

Омбудсмен указал на то, что тела погибших заслуживают уважительного отношения независимо от того, речь идет о военных или мирных жителях: "Останки неизвестных лиц должны быть идентифицированы. Уважение к умершим – это не просто гуманизм и забота о близких погибших. Это международные стандарты, выполнение которых гарантирует, что погибшие не будут пополнять перечень пропавших без вести".

Лубинец уже сообщил о публикации руководителя группы по установлению фактов следственной комиссии ООН по Украине Оле Солванга и планирует обратиться в офис Генерального прокурора.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска сосредоточились на захвате Донбасса. Как сообщал Генштаб ВСУ утром, 28 августа, ВСУ остановили наступление оккупантов на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Накануне стало известно о переброске в Украину добровольческих батальонов третьего армейского корпуса. Таким образом, Путин постарается возобновить наступление на Донецком направлении, где продвижение противника застопорилось, а часть бросить на юг в ожидании контрнаступления ВСУ.

В то же время аналитики Института изучения войны сомневаются, что новые добровольческие батальоны переломят ход войны и как-то существенно повлияют на текующую ситуацию.

Сейчас, по мнению аналитиков, у России нет сил штурмовать украинские позиции в Херсонской области – наступательный ресурс РФ "деградировал".

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже 46 750 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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