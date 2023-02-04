Состояние неонациста "стабильно тяжелое, с негативной тенденцией".

Русскому неонацисту с формирования "Светлая Русь" Игорю Мангушеву, выступавшему с якобы черепом бойца ВСУ, прострелили голову, пишет издание ASTRA.

Сообщается, что Мангушева доставили со слепым огнестрельным пулевым ранением в голову в больницу Кадиевки Луганской области.

По словам медиков, в Мангушева стреляли с близкого расстояния. Состояние неонациста "стабильно тяжелое, с негативной тенденцией".

Видео дня

Пропагандисты публикуют фото подстрелянного преступника. Официальных подтверждей информации нет. Вместе с тем СМИ отмечают, что Telegram-канал Мангушева не обновлялся с 3 февраля.

Мангушев с черепом – что известно

В июле 2022 года в сети появилось видео, на котором Мангушев, выступая перед аудиторией оккупантов, демонстрирует череп. Сам неонацист утверждал, что это – череп военного ВСУ из "Азовстали".

Мангушев, держа в руках микрофон и череп, призывал товарищей к насилию против украинских военных и гражданских. "Мы воюем не с людьми. Мы воюем с идеей", - заявлял террорист.

В связи с демонстрацией оккупантом человеческих останков омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в ООН.

Кто такой Мангушев – что стоит знать о неонацисте

Мангушев (позывной "Берег") - лидер неонацистского движения "Светлая Русь". Также его считают создателем ЧВК "ЕНОТ", которая плотно сотрудничала с ФСБ РФ.

Сейчас Игорь Мангушев принимает участие на войне в Украине. В 2011 привлекался за побои, а также за участие в митинге против выборов в ГосДуму РФ. Настоящая фамилия - Реймер, которую он сменил на Мангушев.

В своём личном телеграм-канале регулярно призывал к убийствам мирного населения Украины: "Мы сожжем ваши дома, убьем ваши семьи, отберем ваших детей и вырастим их русскими", - например, написал он в своём канале 25 августа.

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