По словам боевика, "это война с идеей".

Российский оккупант со сцены провозгласил антиукраинскую речь перед сослуживцами, держа в руках якобы череп украинского воина. По словам террориста, это был череп одного из защитников "Азовстали".

Рашист на видео — это Игорь Мангушев, который называет себя "авантюристом и политтехнологом". Он заявил со сцены, что территорию Украины нужно полностью захватить, ведь идет "война с идеей".

"Наша война — это не просто война с людьми из крови и плоти. Наша война — это война с идеей. С идеей Украины, как антирусского государства. Почему не может быть никакого примирения? Украина должна быть деукраинизирована. Русские земли "Малороссии" должны быть возвращены назад. Мы воюем не с людьми. Мы воюем с идеей", — заявил террорист.

Відео дня:

По словам Мангушева, россиянам плевать, "сколько надо убить" украинских солдат, и "как их надо убить". Рашист сообщил, что всех носителей "идеи", о которой он рассуждал до этого, необходимо уничтожить.

Зал поддержал оккупанта с черепом в руке. Один из слушателей спросил: "Как думаешь, он понял, что такое "русский мир?".

Ролик прокомментировал бывший посол США в России Майкл Макфол. Он написал на личном аккаунте в Twitter: "Отвратительно. Я надеюсь, что все самоназванные "реалисты" посмотрят это видео, а затем попытаются снова объяснить нам, что эта война — всего лишь оборонительная / превентивная / рациональная / логичная "специальная военная операция", направленная на то, чтобы остановить расширение НАТО, и не имеет ничего общего с имперскими идеями и идентичностью".

Напомним, российские солдаты уже неоднократно отмечались зверствами по отношению к украинским защитникам. Например, в конце июля в интернете появилось видео, на котором рашист отрезал гениталии канцелярским ножом пленному в украинской форме. Расследователи смогли установить личность ката.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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