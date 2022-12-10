Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин оправдал своего "зэка"-наемника Павла Николина, который открыл огонь из пулемета по полицейским в Ростовской области РФ. По его словам, "вагнеровец" якобы был в "бессознательном состоянии" из-за контузии.
Как заявляет пресс-служба Пригожина, Николин якобы получил контузию во время штурма Бахмута, поэтому и произошел инцидент со стрельбой по полицейским. Их "вагнеровец" принял за украинских диверсантов.
"Николин уже дал объяснение, что он участвовал в штурме Бахмута, был контужен и несколько дней находился в бессознательном состоянии. Поэтому, когда в районе Новошахтинска к нему подъехали полицейские на гражданской машине без знаков различия, он воспринял их как украинских диверсантов", - заявил Пригожин.
Более того, он подчеркнул, что заберет Николина обратно в группу "Вагнера". Пригожин якобы уже написал соответствующее ходатайство.
"Николина я готов взять на поруки под свою личную ответственность, о чем уже написал ходатайство", - добавил он.
Стрельба в Новошахтинске
Ранее сообщалось, что в Ростовской области мужчина в форме российской армии открыл огонь по полицейским из ручного пулемета. В СМИ писали, что он может быть дезертиром.
Сообщалось, что российские полицейские были одеты в гражданскую одежду. Один из них получил ранение.
Позже стало известно, что стрельбу открыл Павел Николин, отбывавший наказание за кражу и разбой. По данным "Базы", его завербовали в ЧВК "Вагнер", однако в конце ноября тот передумал воевать и бежал.
Через сутки его нашли на заброшенной свиноферме, он пытался сопротивляться.