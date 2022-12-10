По словам "повара Путина", виновный в стрельбе "вагнеровец" был в бессознательном состоянии.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин оправдал своего "зэка"-наемника Павла Николина, который открыл огонь из пулемета по полицейским в Ростовской области РФ. По его словам, "вагнеровец" якобы был в "бессознательном состоянии" из-за контузии.

Как заявляет пресс-служба Пригожина, Николин якобы получил контузию во время штурма Бахмута, поэтому и произошел инцидент со стрельбой по полицейским. Их "вагнеровец" принял за украинских диверсантов.

"Николин уже дал объяснение, что он участвовал в штурме Бахмута, был контужен и несколько дней находился в бессознательном состоянии. Поэтому, когда в районе Новошахтинска к нему подъехали полицейские на гражданской машине без знаков различия, он воспринял их как украинских диверсантов", - заявил Пригожин.

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Более того, он подчеркнул, что заберет Николина обратно в группу "Вагнера". Пригожин якобы уже написал соответствующее ходатайство.

"Николина я готов взять на поруки под свою личную ответственность, о чем уже написал ходатайство", - добавил он.

Стрельба в Новошахтинске

Ранее сообщалось, что в Ростовской области мужчина в форме российской армии открыл огонь по полицейским из ручного пулемета. В СМИ писали, что он может быть дезертиром.

Сообщалось, что российские полицейские были одеты в гражданскую одежду. Один из них получил ранение.

Позже стало известно, что стрельбу открыл Павел Николин, отбывавший наказание за кражу и разбой. По данным "Базы", его завербовали в ЧВК "Вагнер", однако в конце ноября тот передумал воевать и бежал.

Через сутки его нашли на заброшенной свиноферме, он пытался сопротивляться.

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