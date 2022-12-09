Он якобы не знал, что пересек границу.

Стрелявший в полицейских из пулемета "вагнеровец" на суде заявил, что принял их за украинцев.

Об этом пишут российские пропагандисты. Сегодня суд рассматривает ходатайство об избрании Павлу Николину, открывшему огонь в Новошахтинске, меры пресечения.

Оккупант заявил журналистам, что не знал о пересечении границы РФ и открыл огонь по полицейским, думая, что это "укр*пы". По его словам, они были одеты не по форме и не предоставили ему документы.

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"Я даже не знал, что пересек (границу), отстал от группы", - сказал он.

Открыто уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия.

Стрельба в Новошахтинске

Ранее сообщалось, что в Ростовской области мужчина в форме российской армии открыл огонь по полицейским из ручного пулемета. В СМИ писали, что он может быть дезертиром.

Сообщалось, что российские полицейские были одеты в гражданскую одежду. Один из них получил ранение.

Позже стало известно, что стрельбу открыл Павел Николин, отбывавший наказание за кражу и разбой. По данным "Базы", его завербовали в ЧВК "Вагнер", однако в конце ноября тот передумал воевать и сбежал.

Через сутки его нашли на заброшенной свиноферме, он пытался оказывать сопротивление.

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