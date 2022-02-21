Российские должностные лица выстроили солдат и "сфотографировали с пустыми коробками сухпайков".

Российских военных из Таманской и Кантемировской дивизии, которых привезли к границе с Украиной, бросили на станции Долбино в Белгородской области.

Как сообщили в Ассоциации по содействию защите прав военнослужащих и призывников - "Комитет солдатских матерей", там собралось более 100 российских солдат, среди которых срочники и контрактники.

Российские солдаты штабелями спят на кафельном полу сельской железнодорожной станции уже более 5 дней, их не обеспечили сухпайками и водой, поэтому они питаются за личные деньги и тем, что принесут местные жители.

После того, как информация получила огласку, часть военных перевезли в пункт назначения. При этом, российские должностные лица выстроили солдат и "сфотографировали с пустыми коробками сухпайков".

Как сообщал УНИАН, ранее десятки культурных и общественных деятелей России подписали открытое письмо о неприятии войны против Украины. Они подчеркивают, что люди охвачены ужасом из-за возможности нового витка войны между Россией и Украиной.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на границах Украины насчитывают 127 тысяч человек наземного компонента РФ, а с морской и авиационной компонентой – 147 тысяч российских военных.

Также Резников заявил, что Россия не сформировала ударных группировок ни в одном месте, где они окружили Украину.

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