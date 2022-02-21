Алексей Резников напомнил, что в Беларуси не сформированы ударные группировки войск РФ.

Министр обороны Алексей Резников оценил вероятность нападения российских войск на Украину из Беларуси. Он не верит в такой вариант развития событий.

Об этом глава Минобороны заявил в ходе брифинга.

"По нашим данным, там 9 тысяч представителей Вооруженных сил Российской Федерации плюс техника, оборудование, включая ракетное вооружение и так далее. Но я хочу сказать, что такого контингента, как кто-то рассказывает, что будет нападение на Киев с белорусской стороны, – простите меня, это смешно звучит. А вот угрожать нам, пугать нас, создавать ситуацию якобы окружения – да, это работает", - заявил Резников.

Министр указал, что договорился белорусским коллегой Виктором Хрениным о прямых контактах. При этом глава Минобороны уточнил, что 20 февраля написал Хренину письмо с просьбой провести телефонный разговор 21 февраля на тему "учений" с РФ.

Кроме того, он напомнил об украинских прогнозах о возможном продолжении "учений" в Беларуси, потому что войска везли с Дальнего Востока. Также он отметил, что внезапные "учения" в Приднестровье также призваны посеять панику.

По данным Минобороны, на границах Украины насчитывают 127 тысяч человек наземного компонента РФ, а с морской и авиационной компонентой – 147 тысяч российских военных.

"Мы не занижаем угрозы, мы их оцениваем. Но когда нам говорили, что будет 16 февраля нападение, мы говорили: это невозможно, потому что нет для этого готовности. Его (нападения – ред.) не было. Его не было 17-го, 20-го, его нет и не будет 21-го. Это не значит, что если примут решение в Кремле, они не смогут этого сделать – смогут, у них может быть такой план, и точно он даже написан. Но я убежден, что сегодня маневр для политико-дипломатического решения развязывания масштабной войны существует и остается. Для того чтобы сформировать ударную группировку, им нужно определенное время", - объяснил Резников.

Обострение на Донбассе - что известно

17 февраля боевики из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм обстреляли пгт Станица Луганская. В результате повреждено здание детского сада, где в то время находились дети.

Кроме того, за полтора часа после этого враг нанес артиллерийский удар по поселку Врубовка Северодонецкого района. Обстрелом было повреждено здание школы, в котором на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов.

При єтом оккупанты обвинили в обстреле Вооруженные силы Украины.

18 февраля главарь "ДНР" Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации жителей отдельных районов Донбасса в Россию. По его словам, "в ходе обстрелов населенных пунктов жизнь и здоровье мирных жителей может подвергаться угрозе". Аналогичное заявление сделал главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.

На этом фоне Россия и Беларусь решили продлить военные учения после завершения "Союзной решимости 2022".

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