Министр обороны называет неуместными разговоры о том, что полномасштабное нападение России на Украину может начаться "завтра-послезавтра".

Россия не сформировала ударных группировок ни в одном месте, где они окружили Украину.

Об этом в воскресенье, 20 февраля, заявил министр обороны Алексей Резников в эфире ТСН.Тиждень.

По его мнению, разговоры о том, что полномасштабное нападение России на Украину может начаться "завтра-послезавтра", являются неуместными.

"По состоянию на это время ударной группировки Российской Федерации ни в одном месте, где они оцепили Украину, пока не сформировано. Поэтому говорить о том, что завтра-послезавтра будет нападение, на мой взгляд, неуместно. Но это не значит, что низкие риски, это не значит, что нет угрозы", - сказал Резников.

Министр обороны также отметил, что Украина будет внимательно следить за заседанием Госдумы России, где 22 февраля должен рассматриваться украинский вопрос.

"Давайте смотреть на 22 число, у них там какое-то шаманское событие, где они с бубнами будут собираться и, возможно, принимать какие-то интересные глупые решения. Но я думаю, что эти решения приведут к отказу от Минских соглашений со стороны Российской Федерации. Мы наблюдаем за этим", - сказал министр.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что российский парламент на своем ближайшем пленарном заседании 22 февраля обсудит ситуацию, связанную с обострением ситуации на Донбассе и реакцией Запада.

Обострение на Донбассе - что известно

17 февраля российские оккупационные войска из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм обстреляли пгт Станица Луганская.

В результате обстрела было повреждено сооружение детсада, где в то время находились дети. В результате обстрела трое работников детсада получили контузии.

Кроме того, за полтора часа после этого враг нанес артиллерийский удар по поселку Врубівка Северодонецкого района. Обстрелом было повреждено здание школы, в котором на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов, которые были вынуждены спасаться в подвале школы.

Кремлевские наемники обвинили в этом украинскую сторону.

18 февраля глава подконтрольной России группировки "ДНР" Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации жителей отдельных районов Донбасса в Россию. По его словам, "в ходе обстрелов населенных пунктов жизнь и здоровье мирных жителей может подвергаться угрозе". Он добавил, что якобы по договоренности с руководством России в Ростовской области подготовлены места для приема и размещения людей.

Позже аналогичное заявление сделал главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.

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