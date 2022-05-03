Сотрудники сетуют на крайне низкую оплату труда, при том что в течение значительного времени индексация вообще не проводилась.

Работники военно-промышленного комплекса страны-оккупанта жалуются на низкую зарплату и массовые увольнения.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Украинская разведка опубликовала письмо профсоюзной организации гражданского персонала ВС РФ по Сибирскому региону к главе правительства Михаилу Мишустину.

"Сотрудники сетуют на крайне низкую оплату труда, при том что в течение значительного времени индексация вообще не проводилась. Авторы письма утверждают, что "процесс снижения укомплектованности воинских частей и учреждений гражданским персоналом имеет устойчивый характер". Из-за этого происходит массовое увольнение квалифицированных сотрудников", - отмечает разведка.

Как известно, это уже не первое обращение профсоюзов РФ относительно негативных последствий международных санкций для российского ВПК.

Как отмечает разведка, профсоюз горячо поддерживает российское вторжение в Украину, устраивая пропагандистские мероприятия, но не видит взаимосвязи между введенными санкциями из-за войны и неспособностью бюджета оккупантов финансировать их работу.

Как сообщал УНИАН, в оккупированной российскими войсками Каховке кремлевский гауляйтер Павел Филипчук объявил коммунальщикам о сокращение размера зарплаты. По его словам, "Россия больше платить не может".

Вас также могут заинтересовать новости: