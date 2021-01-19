Россиянин рассказал, что сам расчистил себе дорогу, потому что не смог добраться до рынка возле дома.

В городе Искитиме Новосибирской области инвалидам на колясках пришлось самостоятельно расчищать снег у дома.

Фотографию мужчин опубликовали в сообществе «Типичный Новосибирск» во «ВКонтакте».

Как сообщает издание «НГС Новосибирск», одного из инвалидов, который убирал дорогу от снега, зовут Николай Дадыко. В инвалидном кресле он оказался в 2010 году из-за тяжелого заболевания. Россиянин рассказал, что сам расчистил себе дорогу, потому что не смог добраться до рынка возле дома.

Читайте такжеРоссиянка преодолевала двухметровые сугробы, чтобы добраться на работу (видео)

«Прошел трактор, была бровка… Я не мог переехать. Но я ведь активный человек, взял скребок - у меня свой автомобиль, который я постоянно чищу. Пошел и почистил, потом поехал по своим делам», - пояснил Дадыко.

Он добавил, что в этот момент рядом на автомобиле проезжала женщина, которая и сфотографировала его.

Дадыко добавил, что чистка снега для него что-то вроде тренажерного зала, иногда он самостоятельно чистит парковку.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН