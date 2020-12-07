Как известно, подача коктейля "Бронепоезд" сопровождается специальным обрядом – пока клиент пьет поданные ему шоты, его бьют различными предметами по каске, надетой на голову.

В Москве бармен сломал позвоночник клиенту после коктейля «Бронепоезд».

Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Как известно, подача коктейля «Бронепоезд» сопровождается специальным обрядом – пока клиент пьет поданные ему шоты, его бьют различными предметами по каске, надетой на голову.

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По данным издания, сначала бармен ударил клиента пивной кружкой, а затем с разбега врезал ему пивной кегой. Молодой человек упал и перестал чувствовать ноги. Ему вызвали скорую. В больнице пострадавшему диагностировали перелом позвоночника.

На бармена завели уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Следствие также проверит работу директора и администратора заведения.

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Автор: УНИАН