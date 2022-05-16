Волонтеры подсчитали технику на парадах в 20 городах в России и в оккупированном Крыму.

Эксперты проанализировали состав техники на региональных парадах в России, которые прошли 9 мая.

Результаты исследования обнародовали аналитики Conflict Intelligence Team.

Волонтеры подсчитали технику на парадах в 20 городах в России и в оккупированном Крыму, в первую очередь в столицах субъектов федерации и в городах, где располагаются штабы военных округов и армий. Аналитики собрали эти данные в сводную таблицу, выделив наземную технику, которая наиболее часто встречается в рядах российской армии и принимает участие во вторжении в Украину.

По сравнению с 2021 годом уменьшилось общее количество почти всех видов техники. Более всего это коснулось современных бронеавтомобилей семейств "Тигр" и "Тайфун", которые используются чаще всего российскими спецназовцами и войсковой разведкой. Кроме того, существенно меньше стало реактивных систем залпового огня, которые используются для поддержки российских наступлений и обстрелов населенных пунктов. Также в этом году показали куда меньше оперативно-тактических комплексов "Искандер", которые с первого дня вторжения наносят ракетные удары по всей территории Украины.

С другой стороны, сокращение значительно меньше коснулось колесных и гусеничных бронетранспортеров и боевых машин, которые используются для поддержки пехоты.

"Мы связываем это с обилием подобной техники в российской армии, а с другой стороны — с недоукомплектованностью мотострелковых частей, в результате чего эти машины может быть просто некому вести в бой. Кроме того, не так уж мало оказалось различных комплексов ПВО средней и большой дальности — возможно, российское командование полагает, что защиты от украинской авиации и так достаточно. При этом увеличение количества ПВО на фронте вряд ли поможет эффективнее бороться с украинской пилотируемой авиацией, которая (как и российская) в последнее время наносит удары с предельно малой высоты, оставаясь практически вне досягаемости радиолокационных станций", - сказано в исследовании.

Как сообщал УНИАН, за несколько дней до парада 9 мая спецборт Владимира Путина, также известный, как самолет "судного дня" с борта которого глава страны может управлять РФ в случае ядерной угрозы, был замечен над Москвой.

Ожидалось, что Ил-80 Maxdome пролетит во время парада на Красной площади 9 мая. Последний раз это происходило в 2010 году. Однако воздушную часть парада отменили.