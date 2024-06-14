'Шахеды' с модулями LTE и видеокамерами – дело рук студентов в Татарстане, - эксперт

Талантливыс студентам дали полный карт-бланш на реализацию своих идей.

В Татарстане создали группу из студнетов, которым дан "зеленый свет" на экспериментальные работы по модернизации иранских "шахедов".

Об этом сообщил украинский военный специалист по связи Сергей Бескрестнов. "Долго не мог понять, кто занимается всеми этими поделками, которые прилетают к нам на "шахедах". И однажды мне переслали пост из закрытого чата, из которого стало ясно, что в Татарстане собрана группа толковых студентов, которым дали зеленый свет на реализацию всех их идей", - сообщил он.

"Ребята лепят модемы, ардуинки, распбери, видеокамеры, контролеры, которые сразу же улетают на "шахедах" к нам. Рисков нет, денег на это нужно мало, "шахедов" много и их не жалко, вот и креативят студенты", - отметил эксперт.

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Бескрестнов отметил, что украинские специалисты стараются анализировать и бороться "со всем этим безобразием", а они анализируют наши шаги и сразу генерируют контридеи.

"Это тоже фронт, это тоже война. Кто на ней выигрывает? Кто умнее, а главное, кто скорей. У нас махина с процедурами, документами, законами и согласованиями в масштабах страны на три оператора мобильной связи, а у русских студенты, которым позволили "поиграть", - высказался эксперт.

"Шахеды" на войне в Украине

Российские оккупанты больше года широко используют иранские "шахеды" для атак против Украины. Часто враг запускает их из мыса Чауда в оккупированном Крыму и из других захваченных территорий Украины.

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