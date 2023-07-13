Большинство беспилотников атаковали Киевщину, где и была сбита значительная часть ударных дронов

Ночью Россия совершила очередную атаку на Украину. Украинские военные сбили все 20 запущенных иранских дронов и две крылатые ракеты "Калибр".

Как сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, этой ночью россияне атаковали Украину шахедами, крылатыми ракетами и баллистической ракетой Искандер-М, которую враг запустил из оккупированного Крыма.

"Зафиксированы были ударные БПЛА типа Shahed 131/136 с двух направлений: с Приморск-Ахтарского - с юга - и с севера - на этот раз это Курское направление...", - сказал он.

Видео дня

По данным Воздушных сил ВСУ, большинство беспилотников атаковали Киевщину, где и была сбита значительная часть ударных дронов. Всего ночью украинские военные уничтожили все 20 запущенных россиянами иранских шахедов.

Ночная атака на Украину

Как известно, уже третий день подряд Россия атакует Киев "шахедами". Этой ночью ПВО над столицей уничтожила около десятка вражеских целей.

В то же время, в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах города зафиксированы случаи падения обломков.

Предварительно, есть повреждения жилых домов, двое раненых и один погибший.

Кроме того, в Днепропетровской областной военной администрации сообщили о сбитии ночью вражеского беспилотника над областью.

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