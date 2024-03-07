Российское Минобороны не сообщало о них.

Сегодня утром в Ленинградской области сбили два беспилотных летательных аппарата. Россияне заявляют, что их запустили из Черниговской области.

Как пишет российский Telegram-канал Mash, дроны пролетели Брянскую, Смоленскую, Псковскую, Тверскую и Новгородскую области. В этих регионах объявляли план "Ковер", однако сбить БПЛА не смогли. Они объясняют это тем, что беспилотники летели очень низко, практически над деревьями.

Уже под Санкт-Петербургом лесополоса стала реже и российские истребители, которые подняли в области между 05:00-06:00, смогли их сбить.

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В российском Министерстве обороны утром заявяли о сбитии пяти беспилотных летательных аппаратов над Брянской и Тульской областью, а также перехвате одного дрона над территорией Курской области.

Атаки БПЛА на Санкт-Петербург: последние новости

Как известно, в последнее время дроны долетают и до Ленинградской области. В начале года под Санкт-Петербургом БПЛА атаковал нефтяной терминал морского порта компании "Новатэк".

Источники УНИАН сообщают, что атака была организована и проведена Службой безопасности Украины. В результате "налета" дронов работа объекта была остановлена.

После падения дрона в Санкт-Петербурге в начале этого месяца стало известно, что губернатор Питера Александр Беглов с представителями РПЦ отправился в "молитвенный объезд" города.

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