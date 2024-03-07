Огонь распространяется быстро.

Сегодня на территории России языки пламени "сжирают" высшее командное училище танкистов, расположенное в Казани в зоне Оренбургского тракта.

О происшествии писали в росСМИ. По данным Baza, огонь разгорается достаточно быстро: с казарм успел перекинуться на кровлю. Пожару присвоили второй уровень опасности.

"На территории училища горят казармы, огонь переходит на кровлю. Пожару присвоен второй ранг возгорания. На месте работают пожарные", - утверждал проект.

В свою очередь Shot отмечал, что огонь разошелся на площадь в 120 квадратов, его удалось локализовать.

По состоянию на 11:46 (киевское время), казармы все еще горели. "Проведена эвакуация, пострадавших нет", - утверждают росСМИ.

В России атаковали нефтебазу

5 марта Россию взволновал еще один инцидент: из-за атаки дронов в Белгородской области горела нефтебаза АО "Белгороднефтепродукт". Об этом также писали росСМИ, традиционно заверяя, что никаких серьезных повреждений нет.

О пострадавших также не сообщалось. В РФ утверждали, что там "безпоследственно" горели два резервуара, на место вызывали пожарный поезд.

6 марта стало известно, что дроны также видели в Курской области. "Птички" атаковали Михайловский горно-обогатительный комбинат, жаловался местный губернатор Роман Старовойт.

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