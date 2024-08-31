Сообщений о смерти Лаврова в СМИ РФ на данный момент нет.

Постоянный представитель Украины при Совете безопасности ООН Сергей Кислица заинтриговал сообщением о главе МИД РФ Сергее Лаврове. В соцсети Х он намекнул на смерть путинского министра.

"Для некоторых русских военных преступников умереть в своей постели в элитном пригородном поселке Ландсхафт может показаться самым простым выходом. Даже если они не попадут на скамью подсудимых, они отправятся прямиком в ад, чтобы гореть там вечно, минуя чистилище... Некоторые говорят, что он уже склеил ласты, и все же, по иронии судьбы, я бы хотел, чтобы он был жив, чтобы увидеть его на скамье подсудимых…", – заявил Кислица.

Стоит отметить, что сообщений о смерти Лаврова в СМИ РФ на данный момент нет.

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Заявления Лаврова об Украине

Как и все представители Кремля, Лавров неединожды поливал Украину грязью в угоду своему правителю – диктатору Путину.

Недавно, комментируя тему возможных переговоров, Лавров назвал формулу мира, которую предлагает Украина, "абсолютно бесперспективной и тупиковой".

Несколько месяцев назад он говорил, что РФ не намерена прерывать боевые действия в Украине в случае начала переговоров по войне, которую развязала именно Россия. Это ообъяснил циничным заявлением о том, что "процесс должен идти".

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