Среди "стамбульских" условий Кремля были Донбасс, Харьков и Крым.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил представителям нескольких российских изданий о том, что страна-агрессор не намерена прерывать боевые действия в Украине в случае начала переговоров по войне, которую развязала Россия.

По данным росСМИ, об этом Лавров заявил в интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва", комментируя договоренности, которые якобы обсуждались в Стамбуле.

"Мы не будем на период переговоров делать каких-либо пауз в боевых действиях. Процесс должен идти", - заявил Лавров.

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Кроме того, он заявил, что у Китая есть инициатива глобальной безопасности, которая перекликается с мнениями Кремля. Кроме того, Россия требует - запретить в Украине существование военных баз и учений с участием третьих стран за исключением случаев согласия всех "стран-гарантов", включая РФ и Китай.

Также Лавров упомянул, что обсуждалась судьба Харькова и других регионов Украины.

"Надо отодвигать линию, из которой враги могут по нам бить. Харьков здесь играет немаловажную роль... Реалии стали другими: у нас теперь есть "4 исконных региона", - заявил Лавров.

"Гарантии" якобы предусматривали, что захваченные части Украины, в частности, оккупированный полуостров Крым и Донбасс должны принадлежать Российской Федерации.

"В этом "стамбульском документе" были гарантии… Пределом серьезности считалось статья 5-я Вашингтонского договора о создании Северо-Атлантического альянса. Дословно ее не стали воспроизводить, но там были согласованы другие несколько форм… Написано было специально, что эти гарантии безопасности не распространяются на Крым и Донбасс, что, в общем-то, означало, что их трогать нельзя, а то никакие гарантии не действуют", - заявил Лавров.

При этом Лавров заявил, что предупреждения о том, что РФ в ближайшие годы, в случае поражения Украины, нападет на страны НАТО, являются якобы "нагнетание угрозы", "частью хитроумного плана выбивания денег у своих парламентов на продолжение войны".

Глава российского МИД заявил, что страна-агрессор не доверяет Украине и Кремль убежден в необходимости продолжить кровопролитную войну.

"В России есть полная убежденность в необходимости сегодня продолжать "СВО" в Украине", - цитируют Лаврова некоторые СМИ.

Что предшествовало

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Турция якобы предложила России и Украине свой проект "мирного" договора, предусматривающий заморозку войны. Сообщалось, что проект создавали на основе первых переговоров в Стамбуле, в него вошла часть формулировок 2022 года. По данным "Новая-Европа", этот договор может поддержать ряд европейских политиков, также его представят отдельным странам Глобального Юга. Условия якобы предполагали, что США и РФ обязуются ни при каких условиях не применять ядерное оружие, они возобновляют действие договора об ограничении стратегических вооружений (СНВ-3) без возможности одностороннего выхода из него в будущем. Шла речь о запрете на вмешательство во внутренние дела другой страны любым способом, который может вызвать дестабилизацию ее правительства, заморозку войны по существующей линии фронта и т. д.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что завершение войны должно происходить на основе украинской "Формулы мира", без спекуляций и без иллюзий. Он сказал, что нет никаких альтернативных "мирных планов", которые предусматривают "не/проигрыш РФ". Подоляк сказал, что другие "планы" – только свидетельство о желании продолжить войну путем замораживания, эскалации и сохранения российского агрессивного режима.

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