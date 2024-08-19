После потери части своей территории Россия перестала притворяться, что она якобы готова на заморозку конфликта по текущей линии фронта.

Россия не намерена вести мирные переговоры с Украиной после того, как ВСУ начали операцию в Курской области. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российскому пропагандисту.

"Президент об этом очень чётко сказал, что после того как начались нападения на Курскую область – даже не нападение, а вторжение на территорию Курской области – ни о каких переговорах речи быть не может", – заявил он.

При этом Лавров опроверг "слухи о неких скрытых контактах" при посредничестве Катара касательно обоюдного прекращения ударов по энергетической инфраструктуре. По его словам, на самом деле Украина продолжает продвигать результаты Швейцарского саммита мира, по итогам которого были определены основные направления дипломатической работы. Одно из этих направлений касается безопасности энергетических объектов, говорит Лавров.

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"Кто бы что не говорил о неких намёках на то, чтобы Россию как-то туда привлекать, это всё от лукавого. Потому что речь идёт о неприемлемом для нас процессе, который имеет единственной целью продвигать ультиматум под названием "формула Зеленского", – подчеркнул главный дипломат страны-агрессора.

Слухи о сорванных переговорах РФ и Украины

Как писал УНИАН, операция ВСУ в Курской области, вероятно, сорвала секретные усилия по установлению частичного прекращения огня с Россией – в том, что касается взаимных ударов по энергетике. Такую информацию со ссылкой на свои источники опубликовала газета The Washington Post.

По данным издания, две страны должны были провести непрямые переговоры в Катаре. Украина и Россия собирались направить делегации в Доху в этом месяце. Дипломат, знакомый с ситуацией, сообщил, что Катар обсуждает с Киевом и Москвой вопрос о моратории на энергетические удары в течение последних двух месяцев. По его информации, обе стороны договорились о проведении саммита в Дохе, и осталось проработать лишь незначительные детали.

По словам дипломата, российские официальные лица отложили встречу с официальными лицами Катара после вторжения Украины на запад России. Московская делегация охарактеризовала это как "эскалацию", сказал дипломат, добавив, что Киев не предупреждал Доху о своем трансграничном наступлении.

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