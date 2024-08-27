Глава МИД РФ заявил, что страна-оккупант хочет переговоров "без ультиматумов".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал "мечтателями" тех, кто рассчитывает, что Россия "клюнет" на формулу мира президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщают пропагандистские СМИ, во время общения с прессой Лавров назвал формулу мира, которую предлагает Украина, "абсолютно бесперспективной и тупиковой".

"Любые меры, которые продвигают эту формулу как безальтернативную развязку (войны - УНИАН) только какие-то мечтатели в Украине и на Западе могут рассматривать как то, на что Россия "клюнет", - заявил Лавров. Видео дня

Кроме того, глава МИД РФ заявил, что страна-оккупант хочет переговоров "без ультиматумов".

Вероятные переговоры с РФ

В Москве отреагировали на слова президента Владимира Зеленского о том, что российская сторона должна присутствовать на втором мирном саммите. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что они не понимают, что имеется в виду под этой встречей.

Заместитель главы министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что они не собираются участвовать в саммите. Он назвал украинскую формулу мира "абсолютно тупиковой и ультимативной".

По данным СМИ, второй мирный саммит может состояться в Саудовской Аравии, Катаре или Турции.

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