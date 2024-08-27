Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал "мечтателями" тех, кто рассчитывает, что Россия "клюнет" на формулу мира президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщают пропагандистские СМИ, во время общения с прессой Лавров назвал формулу мира, которую предлагает Украина, "абсолютно бесперспективной и тупиковой".
"Любые меры, которые продвигают эту формулу как безальтернативную развязку (войны - УНИАН) только какие-то мечтатели в Украине и на Западе могут рассматривать как то, на что Россия "клюнет", - заявил Лавров.Видео дня
Кроме того, глава МИД РФ заявил, что страна-оккупант хочет переговоров "без ультиматумов".
Вероятные переговоры с РФ
В Москве отреагировали на слова президента Владимира Зеленского о том, что российская сторона должна присутствовать на втором мирном саммите. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что они не понимают, что имеется в виду под этой встречей.
Заместитель главы министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что они не собираются участвовать в саммите. Он назвал украинскую формулу мира "абсолютно тупиковой и ультимативной".
По данным СМИ, второй мирный саммит может состояться в Саудовской Аравии, Катаре или Турции.