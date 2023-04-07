Служба безопасности собрала обоснованную доказательную базу на еще одного представителя Российской Православной церкви (РПЦ), который занимается подрывной деятельностью против Украины.
Как сообщил пресс-центр СБУ, фигурантом является протоиерей РПЦ Андрей Ткачев-выпускник факультета спецпропаганды Военного института Министерства обороны СССР в Москве.
Отмечается, что в 2013 году его назначили руководителем миссионерского отдела Киевской епархии УПЦ (МП) и ведущим на телеканале "Киевская Русь".
Как проинформировали в спецслужбе, именно тогда он начал активно распространять через медиа прокремлевские нарративы, где ставил "под сомнение" существование украинской государственности.
"Впоследствии Ткачев переехал в Москву, а в начале полномасштабного вторжения публично поддержал российских оккупантов. Для этого создал собственные каналы в мессенджере Телеграмм и видеохостинга Ютуб, на которые подписалось почти 1,3 млн пользователей. Там он публикует свои "проповеди", в которых призывает захватчиков убивать мирных жителей Украины. Задокументировано, что московский клирик предлагал рашистам наносить религиозные надписи на российские снаряды, которые агрессор использует для ракетных ударов по украинским городам", - говорится в сообщении.
Кроме того, в СБУ отметили, что Ткачев является частым "гостем" в эфирах центральных каналов РФ, где активно оправдывает военные преступления Кремля.
Инициированная Службой безопасности экспертиза полностью подтвердила факты преступной деятельности фигуранта.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 436 (пропаганда войны); ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
В СБУ заявили, что сейчас злоумышленник находится на территории России. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против Украины.
Пророссийские церкви против Украины: что известно из актуального
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