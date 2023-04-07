Фигурантом является протоиерей Российкой православной церкви Андрей Ткачев.

Служба безопасности собрала обоснованную доказательную базу на еще одного представителя Российской Православной церкви (РПЦ), который занимается подрывной деятельностью против Украины.

Как сообщил пресс-центр СБУ, фигурантом является протоиерей РПЦ Андрей Ткачев-выпускник факультета спецпропаганды Военного института Министерства обороны СССР в Москве.

Отмечается, что в 2013 году его назначили руководителем миссионерского отдела Киевской епархии УПЦ (МП) и ведущим на телеканале "Киевская Русь".

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Как проинформировали в спецслужбе, именно тогда он начал активно распространять через медиа прокремлевские нарративы, где ставил "под сомнение" существование украинской государственности.

"Впоследствии Ткачев переехал в Москву, а в начале полномасштабного вторжения публично поддержал российских оккупантов. Для этого создал собственные каналы в мессенджере Телеграмм и видеохостинга Ютуб, на которые подписалось почти 1,3 млн пользователей. Там он публикует свои "проповеди", в которых призывает захватчиков убивать мирных жителей Украины. Задокументировано, что московский клирик предлагал рашистам наносить религиозные надписи на российские снаряды, которые агрессор использует для ракетных ударов по украинским городам", - говорится в сообщении.

Кроме того, в СБУ отметили, что Ткачев является частым "гостем" в эфирах центральных каналов РФ, где активно оправдывает военные преступления Кремля.

Инициированная Службой безопасности экспертиза полностью подтвердила факты преступной деятельности фигуранта.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 436 (пропаганда войны); ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В СБУ заявили, что сейчас злоумышленник находится на территории России. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против Украины.

Пророссийские церкви против Украины: что известно из актуального

В конце марта пограничники задержали на границе священника, у которого были связи с Россией. Кроме этого у него был недействительный паспорт.

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