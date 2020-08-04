Стивен Сигал скрыл связь с российским политиком, чтобы избежать "крымских" санкций – СМИ

Официальный совместный бизнес с россиянином угрожал Сигалу в Штатах штрафом в миллион долларов или тюрьмой.

Американский актер Стивен Сигал, поддержавший российскую аннексию Крыма и получивший в 2016 году гражданство РФ, перерегистрировал строительную компанию, совладельцем которой является российский политик Александр Бабаков, вошедший в санкционный список Минфина США.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Фирма «Горки инвестмент компани» просуществовала всего три недели, после чего Сигал и Бабаков вышли, оставив свои доли. А Сигал тогда же основал новую фирму с почти идентичным названием: «Горки холдинг компани». Профиль ее деятельности остался таким же - «строительство жилых и нежилых зданий», как и адрес. Единственное отличие, подчеркивают журналисты, - отсутствие среди совладельцев сенатора Бабакова.

Издание объясняет резкий выход из совладельцев первой фирмы и регистрацию второй с политикой санкций США: официальный совместный бизнес с россиянином угрожал Сигалу в Штатах штрафом в миллион долларов или тюрьмой.

Как сообщал УНИАН, российскому президенту Владимиру Путину по состоянию на конец июля 2020-го доверяет лишь 23% опрошенных граждан РФ.

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