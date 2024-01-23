Один из комплексов при развороте перекрыл дорогу.

Россияне заметили зенитно-ракетные комплексы "С-300" в Ленинградской области РФ. Как сообщает ASTRA, установки успел запечатлеть россиянин, который передвигался по одной из дорог.

"Зенитно-ракетные комплексы снял на видео местный житель. Один из комплексов перекрыл проезжую часть, пытаясь развернуться", - говорится в сообщении.

По данным ресурса, ЗРК "С-300" замечены после того, как в январе украинские беспилотники впервые с начала полномасштабной войны атаковали Ленинградскую область. Целями Сил обороны стали специализированные предприятия, которые обеспечивают российскую армию.

"Это были первые атаки на Ленинградскую область с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину", - пишет ASTRA.

На обнародованном видео - военная техника, которая маневрирует по заснеженной дороге и обочине. Автор ролика рассказывает, что видел и другие комплексы "С-300".

"Это "С-300", я служил на такой… Их ставят вокруг всего Питера. Так что готовимся, ребята, к худшему", - констатировал россиянин.

"С-300" - семейство советских зенитно-ракетных комплексов среднего радиуса действия. Серийное создание системы под индексом С-300ПТ было начато в 1975 году. В 1978-м завершены испытания системы, а в 1979 году первый полк С-300 стал на боевое дежурство. В зависимости от конкретного типа установки и ракет-перехватчиков, максимальная дальность может достигать 150, 200, 300 км.

Напомним, в ночь на воскресенье, 21 января 2024 года, в Ленинградской области украинские дроны "дотянулись" до населенного пункта Усть-Луга, где расположен морской торговый порт. Пылал нефтяной терминал. В тот же день вечером стало известно, что российская компания "Новатэк" после мощного пожара полностью остановила работу своего нефтяного терминала в порту Усть-Луга под Санкт-Петербургом. Сообщалось, что этот порт - один из двух основных узлов российского энергетического экспорта в Балтийском море.

После атаки Россия вынуждена перебрасывать свои системы ПВО в тыловые районы, а все танкеры, которые были у терминала, отошли в открытое море.

Сообщалось, что "Новатэк" - один из самых новых и важнейших российских терминалов, который работает на экспорт, но поставляет также топливо и для армии РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: