Боевая часть ракеты Х-101 была произведена в конце 2023 года, поэтому ракету с ней собрали буквально недавно.

Во время ракетной атаки по Украине 23 января Россия использовала крылатые ракеты, которые только недавно были произведены. Как говорится в анализе портала Defence Express, об этом свидетельствует маркировка боевой части ракеты Х-101, которая не взорвалась.

"На фото, которое получено Defense Express из собственных источников, видна маркировка самого заряда, который указывает на то, что он был произведен в 90-ой партии 2023 года. И хотя точное количество партий, которое производится в год неизвестно, но такой номер партии присущ изделиям, которые были выпущены ближе к концу года", - отмечают аналитики.

Ввиду этого, заряд скорее всего был произведен в последних месяцах 2023 года, и соответственно полное комплектование ракеты могло произойти совсем недавно.

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"В целом это в очередной раз подтверждает то, что сейчас враг для ударов по Украине использует то, что смог произвести, и ракеты сразу с завода едут на авиабазы", - говорится в статье.

Ракетная атака 23 января - что известно

В ночь на 23 января и утром россияне нанесли удар по Украине ракетами разных типов, в частности, под ударом оказались Киев, Харьков и Павлоград.

Как сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, всего за ночь был нанесен удар 41 средством воздушного нападения. Среди них С-300, С-400, 15 крылатых ракет Х-101/Х-555, восемь ракет Х-22 и 12 баллистических ракет Искандер-М.

В Киеве есть попадание в нежилой дом, есть поврежденные авто, в некоторых домах выбиты окна, пострадали люди. В Харькове противник попал в многоэтажный дом, под завалами оказались люди. Сообщалось, что в результате атаки со стороны противника погибли три человека. В Павлограде жертвой россиян стал один человек.

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