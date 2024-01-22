СБУ в очередной раз доказала, что в России нет мест, куда бы она ни "дотянулась", говорит Черненко.

Ночная атака дронов по российскому порту в Ленинградской области РФ стала той операцией Службы безопасности Украины, которую оккупанты будут ощущать еще долго. Поражены важные для России объекты – нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл" и завод "Новатэк".

Об этом написал в колонке для "Цензор.Нет" политический эксперт, народный депутат 8-го созыва Александр Черненко. Он отметил, что терминал остановил свою работу, что подтвердили и западные СМИ. Там перерабатывали газовый конденсат в нефть, а также отгружали нефтепродукты.

"Это один из самых новых и важнейших российских терминалов, который работает на экспорт, но поставляет также топливо и для российских войск. после атаки все танкеры, которые были у терминала, вышли в море. Их загрузка сорвана, а часть оборудования порта выведена из строя. Отмечу, что "Новатэк" один из самых новых объектов россиян, который заточен на экспорт нефти. Причем построен с привлечением западного оборудования еще в досанкционные времена, что серьезно затруднит его восстановление", – добавил Черненко.

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Поражением этого терминала Украина показала миру, что инфраструктура РФ уязвима, а сама Россия является нанадежной как поставщик нефтепродуктов. Также был нанесен ущерб на сотни миллионов долларов. А убытки от сорванных контрактов и неподписанных сделок могут исчисляться миллиардами долларов.

В то же время СБУ в очередной раз доказала, что в России нет мест, куда бы она не "дотянулась".

"Оккупированный Крым и приграничные регионы РФ давно стали полем боя. Теперь спецоперации проходят по всей территории России. Однозначно удар на Балтике стал полной неожиданностью для россиян. Теперь еще один регион нужно прикрывать ПВО, снимая его с фронта. Впрочем, прикрыть ПВО все объекты, россияне, как ни крути, не смогут. Помню, что на Дальнем Востоке подчинены Малюка уже проводили спецоперацию, взорвав важный железнодорожный тоннель. Возможно следующий дрон прилетит туда?" – резюмировал политический эксперт.

Удар по нефтяному терминалу в России

В ночь на воскресенье, 21 января 2024 года, в Ленинградской области произошла "бавовна". Дроны посетили населенный пункт Усть-Луга, где расположен морской торговый порт. Пылал нефтяной терминал.

Вечером того же дня стало известно, что российская компания "Новатэк" полностью остановила работу своего нефтяного терминала в порту Усть-Луга под Санкт-Петербургом после мощного пожара. Примечательно, что порт Усть-Луга является одним из двух основных узлов российского энергетического экспорта в Балтийском море.

Источники УНИАН сообщили, что Россия вынуждена перебрасывать системы ПВО в тыловые районы после той атаки. Отмечалось, что после атаки СБУ все танкеры, которые были у терминала, отошли далеко в море.

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