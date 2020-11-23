В российском Санкт-Петербурге 10 мужчин подрались после ссоры в родительском чате одного из мессенджеров.
Инцидент произошел вечером 21 ноября во дворе дома, пишут Известия.
Судя по записям с камер наблюдения, опубликованным в соцсетях, подрались две компании мужчин. В целом в драке приняли участие 10 человек.
В ходе конфликта началась стрельба. В результате инцидента никто не пострадал.
Правоохранители изъяли газовый и травматический пистолеты. Как сообщили в местной полиции, после массовой драки было возбуждено уголовное дело, передает РБК.
"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Один из участников инцидента, 28-летний мужчина, задержан", - рассказали в ведомстве.
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По данным полиции, драка произошла 21 ноября в Выборгском районе Петербурга. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали шестерых участников конфликта в возрасте от 27 до 35 лет. Как сообщили в полиции, "конфликт из родительского чата перерос в реальную жизнь".
В отношении шестерых задержанных были составлены административные протоколы по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).
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