В результате жестокой драки пострадало несколько женщин и мужчин. Один из пострадавших в тяжелом состоянии.

Российские оккупанты "феерично" отпраздновали "день защитника отечества" во временно оккупированном Крыму.

Как сообщает украинский журналист Данис Казанский, 23 февраля в ст. Черноморское (Крым) пьяные наемники ЧВК "Медведь" (81 бригада) ворвались в кафе "Крепость" и жестоко избили гражданских.

Предварительно установлено, что в результате жестокой драки пострадало несколько женщин и мужчин. Один из пострадавших в тяжелом состоянии.

"Хорошо, что теперь в Крыму, не то что при злых бандеровцах. Наконец никто не подавляет и не унижает местных жителей. И нет никаких ЛГБТ! Только настоящие мужики", - иронично прокомментировал Казанский.

Ситуация в Крыму и в районе полуострова

1 февраля в результате успешной спецоперации ГУР на рейде у озера Донузлав вблизи временно оккупированного Крыма украинскими морскими дронами был уничтожен российский ракетный катер "Ивановец". На судне российских оккупантов на момент удара находилось 40 моряков.

В ВМС ВСУ отмечали, что Россия вынуждена принимать новую тактику действий в Черном море после нанесенных Украиной огневых поражений по корабельно-катерному составу ЧФ РФ. Фактически действия россиян частично парализованы за счет того, что наносится огневое поражение по пунктам базирования в Крыму, непосредственно по объектам на полуострове.

Кроме того, командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексея Неижпапа спрогнозировал, что незаконно построенный российскими оккупантами Крымский мост "не выстоит до конца 2024 года".

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