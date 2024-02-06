На сегодня хоть Россия и может пополнить свой ЧМ флот и ей нет смысла это делать.

Россияне вынуждены принимать новую тактику действий в Черном море после нанесенных Украиной огневых поражений. Об этом спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сказал в эфире телемарафона Единых новостей.

По его словам, судя по оперативной ситуации, после инцидента с затоплением ракетного катера "Ивановец" враг сейчас фактически покинул акваторию.

"Конечно, это временно. Вчера вообще не было кораблей, сегодня – лишь подводная лодка, правда, ракетоноситель. То есть сейчас враг находится в состоянии оценивания ситуации, как это в народе называют "разбор полетов". И, соответственно, они должны принять какую - то новую тактику относительно их поведения и применения сил вообще в этой части Черного моря (речь идет о западной)", - сказал Плетенчук.

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Комментируя информацию, что украинским военным на сегодня удалось вывести из строя около 33% боевых кораблей российского ЧФ, он отметил, что действительно, корабельно-катерный состав врага в Черном море понемногу выбивается. В то же время заметил, что даже это не главное, потому что в принципе пополнить его возможно, несмотря на закрытый Босфор.

"Есть Каспийская флотилия, с которой есть канал, который соединяет, есть внутренние воды", - напомнил он.

Но, по словам Плетенчука, пока оккупантам нет смысла это делать, потому что их задача на сегодня - сохранить то, что там осталось.

"Вторая часть - не менее важная - это то, что они не имеют смысла пополнять эту корабельно-катерную группировку, потому что Силы обороны Украины создали такую ситуацию, когда имеющиеся силы они не могут задействовать в полной мере. То есть фактически их действия, можно сказать, частично парализованы за счет того, что наносится огневое поражение по пунктам базирования в Крыму, непосредственно по объектам в Крыму. Причем для этого задействованы разнообразные виды ВСУ и другие составляющие обороны Украины. И соответственно, враг находится в том состоянии, когда он вынужден принимать такие решения, которые ему позволят по крайней мере сохранить остатки имеющегося корабельно-катерного состава", - сказал спикер ВМС ВСУ.

Он подчеркнул, что не менее важно, что за счет этих огневых поражений россияне не могут применять в полной мере имеющиеся ресурсы. Даже носители крылатых ракет, которые они вынуждены были передислоцировать в восточную часть Черного моря.

Вместе с тем, подчеркнул Плетенчук, вывод из строя, ликвидация каждой единицы вражеского флота – это потеря тех или иных оперативных возможностей россиян.

Уничтожение кораблей и инфих объектов РФ в Крыму: последние новости

Ночью 1 февраля Главное управление разведки Украины провело операцию, результатом которой стало уничтожение российского ракетного катера "Ивановец". Они атаковали морские дроны неподалеку от озера Донузлав. На судне оккупантов на момент удара находилось 40 моряков.

В то же время, Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщает, что за время широкомасштабного вторжения Украина вывела из строя около 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ. В частности, украинские военные вывели из строя 24 российских корабля и одну подводную лодку.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, вспоминая, в частности, об уничтоженном недавно катере "Ивановец", который играл важную роль для оккупантов, сказал, что на сегодня Российская Федерация уже проиграла битву за Черное море, а "непобедимый" Черноморский флот превратился во флотилию.

Также сегодня Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины сообщили об удачной еще одной операции в Черном море - возле временно оккупированного Крыма взорван российский объект, который увеличивал радиус действия разведывательных иранских дронов "Мохаджер-6" для дальнейшей корректировки нанесения ударов дронами-камикадзе типа Shahed по украинским позициям.

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