В частности, украинские военные поразили 24 российских корабля и одну подводную лодку.

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в феврале 2022 года Вооруженные силы Украины вывели из строя 33% боевых российских кораблей в Черном море. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

"Около 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ Украина вывела из строя за время широкомасштабного вторжения", - сказано в сообщении.

В частности, по данным Генерального штаба ВСУ, украинские военные вывели из строя 24 российских корабля и одну подводную лодку.

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В то же время, по данным из открытых источников, по состоянию на начало широкомасштабного вторжения Черноморский флот РФ насчитывал 74 боевых корабля.

"Агрессия против Украины вредна для вашего флота", - сказано в сообщении.

ВСУ уничтожает флот России

Как сообщал УНИАН, военно-морские силы Украины 1 февраля подтвердили факт удара по российскому катеру "Ивановец" в Черном море в водах Крыма (неподалеку от озера Донузлав). На судне оккупантов на момент удара находилось 40 моряков. Атаку украинские ВМС реализовали ночью, применив дроны отечественного производства MAGURA V5.

В ночь на 26 декабря 2023 года ВСУ уничтожили большой десантный корабль РФ "Новочеркасск" в Феодосии. Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что все, кто был на борту ВДК "Новочеркасск", погибли.

4 ноября 2023 года в оккупированной россиянами Керчи прогремели взрывы. ВСУ ударили ракетами по судостроительному заводу и попали в корабль проекта "Каракурт" "Аскольд".

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