Жители хутора Трудовая Армения рассказали, как потерпел крушение самолёт.

Очередной сбитый сегодня российский самолет ДРЛО А-50У, скорее всего, был поражен ракетным комплексом Patriot, а наводил его на цель мобильный малогабаритный широкополосный радар-разведчик, который развернут на небольшом БПЛА и может проводить полет в глубоком тылу.

Как пишет ВЧК-ОГПУ, обнаружить его сигнал очень и очень сложно, при этом такие новинки способны не просто обнаруживать, сопровождать и давать целеуказание, но и различать силуэт цели, определять ее тип визуально.

"В настоящее время оцеплено место падения самолета, всех зевак и журналистов выгнали, по центральным федеральным телевизионным каналам прошла команда говорить только о пожаре и больше ничего", - сказано в сообщении.

Жители хутора Трудовая Армения рассказали, как потерпел крушение самолёт.

"Он летел с полей и когда мы услышали два хлопка и гул, выбежали на улицу. Прошёл прямо над нами и держался в направлении лесополосы и берега. Когда летел над нами, то уже был не целый, без правого крыла с большим креном. Фюзеляж упал в землю, а левое крыло отбило деревьями и приземлилось во двор дома 13 по улице Полевая. Там две бабульки живут, они не пострадали", - отметил источник издания.

Сбитие ДРЛО А-50У - детали

23 февраля в результате совместной операции Главного управления разведки (ГУР) Минобороны и Воздушных сил ВСУ над Азовским морем был сбит очередной ценный российский самолет А-50У. Как говорится в сообщении ГУР, уничтоженный А-50У был новой модернизированной версией российского самолета.

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