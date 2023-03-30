Если Россия откажется их принять, россиян вывезут в другие страны.

Граждан России, не сдавших необходимый для продления вида на жительство тест на знание государственного языка, будут выдворять из Латвии.

Об этом пишет tv3.lv, ссылаясь на заявления членов Комиссии по вопросам гражданства, миграции и социальной сплоченности. Разрешение на постоянное проживание для россиян действует до 1 сентября 2023 года. Если они хотят получить постоянный вид на жительство, то должны предоставить справку об изучении государственного языка.

Сообщается, что сейчас около 8 тысяч граждан России зарегистрировались для сдачи экзамена на знание языка, у них будет две попытки.

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С момента принятия поправок в Закон об иммиграции всего 3016 россиян подали необходимые документы для продления вида на жительство, из них - 1577 человек старше 75 лет, они не должны сдавать языковой тест. Всего в этой возрастной группе насчитывается около 5000 человек.

На данный момент продления получили 163 граждан России, подавших заявления по новому порядку, также есть семь отказов. 24 человека запросили временный вид на жительство, не требующий проверки на знание языка.

Россиян, которые откажутся покинуть страну добровольно, будут силой доставлять в наземные пограничные пункты пропуска. Если же Россия их не примет, латвийские пограничники имеют право депортировать этого человека с ее согласия в любую страну, имеющую безвизовый режим с Россией.

Россияне в Латвии - последние новости

Как известно, Латвия с самого начала полномасштабной войны поддерживает Украину. Прошлым летом президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что они могут аннулировать визы и ВНЖ для россиян, поддерживающих российскую агрессию.

В августе россияне вышли на акцию протеста против демонтажа советского памятника "Освободителям Риги".

Глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что они будут проверять российских граждан, проживающих на территории страны. Он считает, что большая часть российского населения поддерживает войну.

В сентябре Эстония, Латвия, Литва и Польша перестали пускать на свою территорию россиян с шенгенскими туристическими визами. В начале декабря стало известно, что только Литва и Латвия отказали во въезде более 1000 граждан РФ.

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