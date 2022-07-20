Пропагандистский канал RT, который заблокирован на территории ЕС, создал более десятка копий своих сайтов на других языках, чтобы избежать ограничений.

На пятом месяце полномасштабного вторжения в Украину российский пропагандистский канал RT обошел санкции ЕС.

Об этом сообщает Politico.

Как пишет издание, пропагандистский канал RT, который заблокирован на территории ЕС, создал более десятка копий своих сайтов на других языках, чтобы избежать ограничений.

Как сообщает издание, обнаружены 12 сайтов преимущественно на немецком и испанском языках, которые являются точными копиями заблокированных немецкой и испанской версий RT.

IP-адреса обнаруженных ресурсов указывают на принадлежность к РФ.

Также обнаружены пять сайтов с контентом RT, которые не зарегистрированы на серверах, связанных с Россией. Кроме того, более 110 новостных агрегаторов публиковали пропагандистские новости вместе с материалами западных агентств.

Все эти веб-сайты были доступны в ЕС. Как пишет издание, эта стратегия позволила RT охватить своим контентом Евросоюз.

Кроме того, RT активно продвигает сайты-копии в соцсетях: так, ссылки на испаноязычные версии были распространены в Twitter более 450 тысяч раз с начала вторжения России в Украину, а в Facebook они появлялись в более чем 1200 публичных группах, в которых всего десятки миллионов пользователей.

Война в Украине и санкции против пропагандистских СМИ:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

1 марта 2022 года Facebook и TikTok ограничили доступ к контенту телеканала Russia Today и агентства Sputnik на своих платформах.

Facebook Meta получил запросы от ряда правительств и ЕС о принятии дальнейших мер в отношении российских СМИ, контролируемых государством.

TikTok блокирует эти СМИ в ЕС. Люди, использующие приложения социальных сетей в странах ЕС, не могут получить доступ к страницам или контенту, опубликованному RT и Sputnik.

Google Europe также сообщил, что в связи с продолжающейся в Украине войной немедленно заблокировал каналы RT и Sputnik в YouTube по всей Европе.

Twitter провел маркировку аккаунтов сотрудников Sputnik и других пропагандистских СМИ. Кроме того, соцсеть снизила видимость такого контента.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о запрете этих двух СМИ, назвав их "кремлевской медиа-машиной".

"Государственные Russia Today и Sputnik, а также их дочерние компании больше не смогут распространять свою ложь, чтобы оправдать войну Путина", — комментировала она.

RT и Sputnik накопили большое количество подписчиков в Facebook, Instagram и YouTube. Только у телеканала RT более 7 миллионов подписчиков на главной странице в Facebook и 4,6 миллиона подписчиков на основном канале в YouTube.

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