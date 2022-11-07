Пегов решил показать фото, на котором он якобы лишился части ноги. Но его ранение слишком легкое, чтобы ему провели такую ампутацию.

Российский военный пропагандист Семён Пегов наступил на мину-лепесток. 23 октября Пегов сообщал о легком ранении в ногу. А 7 ноября он показал фото, на котором якобы лишился части ноги, но это - неправда.

Как написав сам Пегов в своем Telegram, о последствиях своего ранения он решил рассказать после того, как "украинской прессе удалось об этом узнать".

Пегов шутит, что учёные института цитологии и генетики СО РАН помогут ему "вырастить снова ногу".

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"Да, мне действительно отрезали ногу, но прямо сейчас ее выращивают сотрудники института цитологии и генетики СО РАН из моих стволовых клеток и обещают вырастить в течение месяца", - написал он.

Отметим, что мина-лепесток находится на вооружении оккупационных сил.

Как писала в августе британская разведка, Россия использует противопехотные "мины-лепестки" для защиты и сдерживания свободы передвижения вдоль своих оборонительных линий на Донбассе. Эти мины могут нанести значительные потери как среди военных, так и среди местного гражданского населения.

ПФМ-1 использовались с сокрушительным эффектом во время советско-афганской войны, где они покалечили большое количество детей, принявших их за игрушки.

Семен Пегов в Украине: самое главное

Пегов является основателем рашистского ресурса, поддерживающего преступления оккупантов "WarGonzo". Пропагандист неоднократно позорился, освещая войну России против Украины. В частности, несколько месяцев назад пропагандист решил создать экшн, сняв видео под залпы.

На кадрах видно, как Пегов дает команду оккупанту открыть огонь словом "поехали" и характерным жестом. После этого он начинает стендап "с передовой", рассказывая о воздушных боях и "уничтожении украинских беспилотников.

Ранее Пегов заявил, что попал через Украину в Молдову. По словам россиянина, ему якобы помогла коррумпированность украинских пограничников.

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