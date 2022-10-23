Подробности ранения руснявого военкора обещают позже.

В воскресенье, 23 октября, под Донецком ранили топ-пропагандиста РФ Семена Пегова.

Об этом сообщает пропагандистский проект Пегова WarGonzo в Twitter.

"Срочно! Семена Пегова ранили под Донецком. Вскоре подробности", - говорится в сообщении.

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По данным российских Телеграм-каналов, Пегова госпитализировали с ранением в ногу. По данным канала "Типичный Донецк", у Пегова открытый перелом I-II пальцев правой стопы, рваные раны подошвенной части стопы. Травма получена в районе Водяного.

Как пишет канал NEXTA Live, Пегов наступил на мину.

Справка УНИАН. Семен Пегов - российский журналист, пропагандист и писатель, основатель проекта WarGonzo, который занимается освещением военной тематики и конфликтов. Он также ведет собственный Телеграм-канал, который связывают с российскими спецслужбами.

Пегов неоднократно "светился" на оккупированной территории Украины и называл себя "военкором". Было доказано, что сюжеты Пегова были постановочными.

Семен Пегов в Украине: самое главное

Пегов неоднократно позорился, освещая войну России против Украины. В частности, несколько месяцев назад пропагандист решил создать экшн, сняв видео под залпы.

На кадрах видно, как Пегов дает команду оккупанту открыть огонь словом "поехали" и характерным жестом. После этого он начинает стендап "с передовой", рассказывая о воздушных боях и "уничтожении украинских беспилотников.

Ранее Пегов заявил, что попал через Украину в Молдову. По словам россиянина, ему якобы помогла коррумпированность украинских пограничников.

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