Пропагандист приказал открыть огонь ради ролика / скриншот
Российская пропаганда продолжает смешить цивилизованный мир "сюжетами с передовой". Рупор Кремля Семен Пегов решил создать экшн, сняв видео под залпы.
Ролик появился в сети.
Очевидно, пропагандист для своего сюжета вырезал необходимый фрагмент видео, однако его оригинал слили.
На кадрах видно, как Пегов дает команду оккупанту открыть огонь словом "поехали" и характерным жестом. После этого он начинает стендап "с передовой", рассказывая о воздушных боях и "уничтожении украинских беспилотников".
Российский пропагандист опозорился репортажем "с передовой"
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