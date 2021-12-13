По словам россиянина, ему якобы помогла коррумпированность украинских пограничников.

Военный корреспондент пропагандистского проекта WarGonzo Семен Пегов заявил, что попал через Украину в Молдову. По словам россиянина, ему якобы помогла "коррумпированность" украинских пограничников.

Об этом он заявил в Telegram-канале WarGonzo.

Версия Пегова

Россиянин Пегов заявил, что попал в Приднестровье через Украину маршруткой из Одессы. Он опубликовал фотографии якобы из города Тирасполь и на фоне маршрутки "Одесса. Привоз".

Читайте такжеУкраинец равно диверсант. Почему гражданам Украины не стоит ездить в РФПропагандист утверждал, что именно на этой маршрутке приехал в так называемую ПМР, "воспользовавшись коррумпированностью украинских пограничников".

"Добирался до Приднестровья окольными и секретными путями. Палить маршрут не буду, пригодиться еще не раз. Ограничусь намеками. Патологическая коррумпированность украинцев по-прежнему творит чудеса", - заявил Пегов.

Не Одесса, а Кишинев

Одним из первых фейк россиянина разоблачил военно-политический обозреватель Александр Коваленко на сайте "Информационное сопротивление".

Он подчеркнул, что Пегов сделал фото с максимальным игнорированием ориентиров геолокации. По снимкам Коваленко определил, что их сделали на Северном вокзале в Кишиневе.

"То есть Семен Пегов прилетел в Кишинев и для дискредитации Украины сделал фото на Северном вокзале, напротив маршрутки из Одессы. Сема, попытка засчитана, но в который раз доказал, какая ты бездарность. А вот к властям Молдовы, все же есть вопросы - недосмотрели", - написал Коваленко.

Что говорят в ГПСУ

В Государственной пограничной службе Украины заявили, что помнят о неоднократном нарушении законодательства Украины со стороны скандального россиянина.

"Мечты" российского пропагандиста о том, что он находился в Украине, не более чем пропаганда и мечты. Если бы он оказался на украинской границе - почувствовал бы к себе все должное внимание", - заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Обозревателю".

По его словам, поведение Пегова – ничто иное, как очередная ложь для привлечения внимания к своей персоне. Демченко отметил, что даже пользователям соцсетей не понадобилось много времени, чтобы разоблачить фейк от этого лица.

"Вероятно, его тайные пути не такие уж и тайные, а просто лживые. А в целом желание отдельных россиян выдавать действительное за желаемое не единично. В этом контексте стоит вспомнить подобные заявления Чичериной или Моргенштерна о якобы их пребывании в Украине, что также было фейком и ложью", – подытожил Демченко.

Как сообщал УНИАН, российские пропагандисты мгновенно отреагировали на присвоение звания "Героя Украины" добровольцу и члену "Правого сектора" Дмитрию Коцюбайлу.

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Автор: Марта Гичко