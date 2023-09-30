Это не первый распространенный врагом за последние недели фейк о втором гражданстве Елены Зеленской.

Российская пропагандистская машина опозорилась очередным фейком о гражданстве первой леди Украины Елены Зеленской. 30 сентября в российский Telegram-каналах начали массово распространять видео, якобы снятое в квартире супругов Зеленских во временно оккупированной Ялте.

На ролике показана косметичка от Louis Vuitton, как утверждается, найденная в тайнике в этой квартире. В косметичке – несколько купюр в евро и якобы российский паспорт, оформленный на имя Елены Владимировны Зеленской 6 февраля 1978 года рождения.

Подделку выдали детали. Датой выдачи указан 2014 год. В то же время в кадре можно заметить, что якобы "забытый" фейковый "паспорт Зеленской" содержит фото первой леди, сделанное в начале 2022 года. Эту фотографию и сейчас можно найти на официальной странице первой леди в Facebook.

Отметим, что это не первый распространенный врагом за последние недели фейк о втором гражданстве Елены Зеленской. В июне враждебные СМИ распространяли информацию о том, что якобы первая леди во время своего визита в Израиль получила паспорт гражданки этого государства. В качестве доказательства пропагандисты публиковали скан якобы того самого "документа", в котором обнаружили множество ошибок. В частности, дата окончания срока действия "паспорта" истекала раньше, чем он был "выдан". Кроме того, в тот раз пропагандисты также использовали для "документов" фото, взятое из соцсетей Елены Зеленской.

Квартира Зеленских в Ялте - что надо знать

В мае 2023 года оккупационные "власти" Крыма анонсировали "национализацию имущества врагов России". В частности, анонсировали, что отберут квартиру, принадлежащую первой леди Украины Елене Зеленской.

В сентябре стало известно, что россияне в Крыму продают квартиру Зеленского и еще 100 украденных объектов.

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