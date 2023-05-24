Кроме того, "национализации" подлежат другие объекты в Крыму, в частности дом Меджлиса.

Оккупационная "власть" Крыма анонсировала "национализацию имущества врагов России". В частности, захватчики заявили, что отберут квартиру, принадлежащую первой леди Украины Елене Зеленской.

Как сообщил гауляйтер Крыма Сергей Аксенов, оккупанты "национализируют" ряд объектов, в том числе дом Меджлиса в Симферополе, квартиру Зеленской в Ялте, а также имущество украинских олигархов. При этом конкретных имен предатель не назвал.

"В российском Крыму враги России не будут зарабатывать. Без вариантов. Все, кто мечтает, что в Крыму что-то будет - пусть оставят свои мечты в покое", - заявил гауляйтер.

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ВСУ готовятся к освобождению Крыма

На фоне ожидаемого контрнаступления ВСУ в Крыму нарастает паника. По словам президента Зеленского, это является одной из задач весенне-летней кампании ВСУ. На фоне этого заявления в Крыму регулярно происходит" хлопок", который в последние недели заметно участился. Особенно серьезный инцидент произошел в конце апреля в оккупированном Севастополе. Там сгорело несколько огромных резервуаров с топливом для военных кораблей.

Также в Крыму оккупанты отменили школьные линейки после окончания учебного года, опасаясь "хлопка". Мероприятия ограниченно проведут только для выпускников.

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