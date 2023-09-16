В Крыму уже проведено восемь аукционных процедур по реализации украденной украинской недвижимости и заключены договоры купли-продажи на сумму более 815 млн рублей.

Оккупационные власти аннексированного Крыма заявили о намерении продать около 100 украинских объектов недвижимости.

Как сообщил так называемый спикер госсовета Крыма Владимир Константинов в Telegram, в Крыму уже проведено восемь аукционных процедур по реализации украденной украинской недвижимости и заключены договоры купли-продажи на сумму более 815 млн рублей.

"В ближайшее время запланирована продажа около 100 объектов национализированного имущества. Это - жилые помещения, включая квартиру супругов Зеленских, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения. От их реализации в бюджет республики планируются поступления на сумму более 800 млн рублей", - отметил Константинов.

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На открытых аукционах размещены сообщения о продаже четырех жилых помещений. От их реализации в бюджет Крыма планируются поступления на сумму около 27 млн рублей.

Ситуация с недвижимостью в аннексированном Крыму

В мае 2023 года сообщалось о том, что россияне усиливают террор против местного наслеения на оккупированных территориях. В Ялте у жителей без российского гражданства отбирают недвижимое имущество.

2 июня 2023 года Центр национального сопротивления заявил о том, что россияне начали конфисковать недвижимость у жителей временно оккупированного Крыма. Сообщалось, что такие мероприятия так называемая "администрация" начала проводить в отношении граждан Украины, которые не получали российский паспорт. В конфискованные здания заселяют представителей оккупационных войск и коллаборантов, бежавших с юга Украины.

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