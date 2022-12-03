Боевик также заявил Путину, что "не зря пацаны гибли".

Боевик "ДНР" Вадим Серик поблагодарил российского диктатора Владимира Путина за то, что "Донбасс забрали в Россию". Обратим внимание на тот факт, что именно из-за решений президента РФ этот экс-террорист стал инвалидом.

Серик в 2015 году получил минно-осколочное ранение в поселке Спартак, недалеко от Донецкого аэропорта, в результате чего и стал инвалидом-колясочником. А сейчас он обратился к Путину со слезами радости на глазах. Соответствующее видео вмиг растиражировала российская пропаганда.

"Хотел бы еще очень сильно вас поблагодарить за то, что Донбасс забрали в Россию. Не зря мы боролись, не зря пацаны гибли. Спасибо вам", – сказал боевик, сидя в инвалидном кресле. И на этих словах он расплакался.

Видео дня

Путин в ответ на это выразил свое восхищение такими террористами, как Серик, он назвал их "людьми, которые не побоялись бороться за себя и других".

Оккупация Россией украинских территорий

В 2014 году Россия аннексировала украинский Крым и развязала войну в Донецкой и Луганской областях. Террористами были созданы две псевдореспублики - "ДНР" и "ЛНР" с центрами в Донецке и Луганске (города с 2014-го оккупированы РФ).

24 февраля этого года РФ начала открытое полномасштабное военное вторжение в Украину.

30 сентября Кремль провел фейковые псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины. После чего Путин подписал "договоры о вступлении в состав России" захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и заявил, что отныне их жители – граждане РФ.

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