В Москве полицейский два года жил в квартире умершего соседа, выдавая за свою

При этом капитан полиции выступал перед москвичами и рассказывал им о профилактике квартирных краж.

Полицейский из московского района Царицыно взломал квартиру умершего пенсионера, который жил по соседству, и начал там незаконно жить.

Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По версии следствия, старший оперуполномоченный украл документы соседа и начал оплачивать счета. Согласно закону, жилье пенсионера должно было перейти государству.

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Полицейский жил в чужой квартире почти два года, а потом начал ее сдавать сначала за 35 тысяч рублей, а потом за 45 тысяч рублей в месяц.

При этом капитан полиции выступал перед москвичами и рассказывал им о профилактике квартирных краж.

В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.

Как сообщал УНИАН, в Петербурге (Россия) полицейский и наблюдатель напали на корреспондента местного издания, когда тот снимал на камеру голосование за поправки в Конституцию РФ, которые позволят Владимиру Путину «обнулить» свои президентские сроки.

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