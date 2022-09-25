Сейчас люди напуганы и пытаются спастись от мобилизации, отметил он.

Российский общественный деятель Максим Кац рассказал, как российское общество реагирует на мобилизацию.

Свое мнение он высказал в эфире УНИАН.

По его словам, Россию сейчас "трясет", однако жители Москвы и Питера еще не ощутили мобилизацию в таких масштабах, как это происходит в других регионах.

"Из Бурятии мне пишут люди, что просто приезжает три автобуса с ментами, менты на рынке хватают всех мужиков, сажают в автобусы и там их забривают в армию просто. Неважен возраст, неважно, сколько детей, кто такие. Просто всех везут. Это для России абсолютно новая история, российский режим никогда не вторгался так сильно в жизнь российских граждан. Общественный договор российского режима с российскими гражданами всегда был такой, что вы не лезете в наше воровство и вообще в политику, а мы не лезем в вашу жизнь. Теперь режим очень сильно залез в жизнь россиян", - сказал Кац.

Он отметил, что реакция "другого типа" будет позже, так как сейчас люди думают только о том, как им спастись.

"В английском языке есть такое выражение "wait in the tall grass". Я буду ждать тебя в высокой траве. Имеется в виду, что я буду ждать шанса и, когда ты будешь проходить мимо, то я на тебя так прыгну, что ты не спасешься. И именно этим сейчас будет заниматься российское общество. Оно не пойдет в лобовую. Потому что в лобовую против авторитарного, уже близкого к тоталитарному режиму, который милитаризован, который занимается неограниченным насилием, где нет никакого спасения и справедливости, не пойдет", - добавил он.

Кац убежден, что российское общество попытается использовать свой шанс, если он появится.

"Как только там возникнет малюсенькая трещина - российское общество в эту трещину сразу вставит очень большой лом. Поэтому российское общество будет ждать своего шанса и, я думаю, когда пройдет первый шок, это будет через неделю-полторы, когда у лоялистов пройдет ощущение, что ситуация как-то переломлена, сейчас есть такое ощущение у них, будто бы Путин нажал на красную кнопку. Когда будет понятно, что ситуация не переломлена и ничего не изменилось, просто так забрали мужчин, тогда, возможно, будет шанс", - добавил он.

Протесты в России из-за мобилизации

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране.

В Министерстве обороны заверили, что мобилизовать планируют около 300 тысяч человек. По данным СМИ, количество мобилизованных может достичь миллиона человек.

Сразу после этого в стране начались протесты. В ряде городов люди вышли на улицы, чтобы выступить против мобилизации.

Кроме того, многие россияне спешат выехать из страны. Например, на России и Грузии образовались огромные пробки.

В то же время в соцсетях есть множество видео, на которых семьи провожают мужчин на войну.

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