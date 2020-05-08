Российским ветеранам раздадут планшеты с фильмами о войне
17:27, 08 мая 2020Русский міръ
205 0
Планшеты будут оснащены функцией голосового управления.
Ветеранам раздадут планшеты / cheladmin
В Москве перед Днем победы ветеранам решили раздать планшеты с фильмами о войне.
Читайте такжеОчередное дно: оккупанты в ОРДЛО выпустили открытку со Сталиным к 9 мая (фото)Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Инвалиды и участники войны получат особый подарок – планшет с функцией голосового управления, на котором записаны любимые фильмы и песни о войне и трансляция Парада победы». – заявил он.
Ранее УНИАН сообщал, как в разгар пандемии в России проведи акцию «Бессмертный полк» на дне Оки.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter