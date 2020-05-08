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Российским ветеранам раздадут планшеты с фильмами о войне

17:27, 08 мая 2020
Русский міръ
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Ветеранам раздадут планшеты / cheladmin

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«Инвалиды и участники войны получат особый подарок – планшет с функцией голосового управления, на котором записаны любимые фильмы и песни о войне и трансляция Парада победы». – заявил он.

Ранее УНИАН сообщал, как в разгар пандемии в России проведи акцию «Бессмертный полк» на дне Оки.

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