Российским ветеранам раздадут планшеты с фильмами о войне

Планшеты будут оснащены функцией голосового управления.

В Москве перед Днем победы ветеранам решили раздать планшеты с фильмами о войне.

Читайте такжеОчередное дно: оккупанты в ОРДЛО выпустили открытку со Сталиным к 9 мая (фото)Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Инвалиды и участники войны получат особый подарок – планшет с функцией голосового управления, на котором записаны любимые фильмы и песни о войне и трансляция Парада победы». – заявил он.

Ранее УНИАН сообщал, как в разгар пандемии в России проведи акцию «Бессмертный полк» на дне Оки.