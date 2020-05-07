"Победобесие" на дне: в России акцию "Бессмертный полк" провели под водой (фото)
18:56, 07 мая 2020Русский міръ
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Пандемия и режим самоизоляции не заставили российских чиновников отказаться от проведения акций и шествий ко Дню победы.
Акция "Бессмертный полк" в России / 57.mchs.gov
Несмотря на пандемию COVID-19 и стремительно растущее количество заразившихся коронавирусом в России не отказались от проведения ко Дню победы акции «Бессмертный полк». Мало того, ее решили проводить «на небе, на земле и под водой».
Как сообщается на сайте управления МЧС по Орловской области, в рамках акции с портретами ветеранов водолазы поисково-спасательной службы прошли по дну Оки.
Водолазы прошлись по дну с портретами / 57.mchs.gov
Ранее УНИАН сообщал, как в РФ героем «Бессмертного полка» стал Гитлер.
По последним данным, Россия вошла в пятерку стран по количеству случаев заражения коронавирусом.
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