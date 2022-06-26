Российские захватчики любым способом стараются избежать боевых столкновений с украинскими воинами, отметили в Генштабе ВСУ.

Российские оккупанты запретили отпуска в своих рядах из-за нежелания значительного количества военных возвращаться на войну против Украины.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"Силы обороны Украины наносят врагу потери на всех направлениях. Поэтому захватчики любым способом пытаются избежать боевых действий. В связи с отказом возвращаться на территорию Украины значительной части оккупантов, которые были отведены для восстановления боеспособности, командование отдельных подразделений запретило любые отпуска личному составу", - сказано в сообщении.

Отдельно сказано, что на временно захваченных территориях оккупационная власть продолжает проводить так называемые "фильтрационные" мероприятия в отношении местных жителей. На блокпостах усилены контрразведывательные мероприятия.

Как сообщал УНИАН, по данным ОК "Юг", оккупанты в Херсонской области пытаются эвакуироваться ранеными, а также стреляют друг в друга, чтобы как можно быстрее покинуть зону активных боевых действий.

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