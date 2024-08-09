Андрею Перлову инкриминируют похищение около 960 тысяч рублей, выделенных местному минрегиону на футбольный клуб.

В Новосибирске (Российская Федерация) олимпийского чемпиона, которого привлекли к уголовной ответственности, настойчиво предлагают отправиться воевать против Украины. Об этом сообщает Телеканал Дождь.

Отмечается, что олимпийскому чемпиону 1992 года Андрею Перлову, который находился в СИЗО по обвинению в мошенничестве, в очередной раз предложили подписать контракт с Минобороны РФ.

Андрей Перлов завоевал золото Олимпиады в Барселоне 1992 года в спортивной ходьбе на 50 километров. Теперь 62-летнему Перлову инкриминируют похищение около 960 тысяч рублей, выделенных минспорта региона для футбольной команды "Новосибирск". Речь идет о махинациях с арендой футбольных полей для тренировок.

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По словам дочери Перлова Алины, ее отец стал гендиректором команды в 2020 году. На стадион он пускал поиграть в футбол детей младше 7 лет - тогда как, согласно регламенту, играть могут только дети старше семи. Следствие признало это "мошенничеством в крупном размере", однако не может доказать хищение. При этом Перлов уже 4 месяца содержится в СИЗО, его здоровье ухудшается.

"Следователь на судах заикается, как троечница на экзамене, не приводит никаких доказательств, но все равно каждый раз продлевает арест, а потом приносит отцу в СИЗО контракт, чтобы он присоединился наконец-то к Своим, и дело это идиотское, пошитое в спешке по разверстке, закрылось. Да, пусть идет на фронт в 62 года - ничего, ведь он спортсмен", - пишет дочь спортсмена.

По ее словам, таких предложений Перлову поступало уже как минимум два. При этом признавать вину и подписывать контракт он отказывается.

В то же время адвокат Перлова Геннадий Шишебаров убежден, что его подзащитного преследуют незаконно.

"Во всех процессуальных документах, включая постановление о привлечении Андрея Перлова в качестве обвиняемого, следователь фактически описывает событие административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.14 КоАП, которая устанавливает административную ответственность за нецелевое использование бюджетных средств", - пояснил юрист.

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