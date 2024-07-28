С полигона под Белгородом сбежали две группы зеков-оккупантов

Заключенные бежали двумя группами в течение двух дней.

Девять зэков-оккупантов сбежали с полигона в Белгородской области РФ.

Как сообщает местное издание "Пепел", шесть заключенных сбежали с полигона в Корочанском районе в пятницу, 26 июля. Еще трое сбежали в субботу, 27 июля.

Согласно ориентировке, один из заключенных сидел за убийство, второй - за нанесение тяжких телесных, третий - за незаконное лишение свободы. Другие сидели по более мягким статьям.

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Как сообщал УНИАН, Силы обороны ударили по полигону российских захватчиков во временно оккупированном Луганске.

ВСУ ударили по тыловому полигону в субботу, 27 июля. Там размещались военнослужащие 228-го мотострелкового полка 90-й танковой дивизии ВС РФ (в/ч 22316, Екатеринбург).

"Военнослужащие проводили построение перед отправкой на подкрепление передовых позиций 228 мсп в район н.п. Камень. Удар нанесен с применением баллистических ракет типа "ATACMS", - пишут пропагандисты.

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