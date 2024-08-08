Российские военные сложили оружие.

Обменный фонд для возвращения украинских военнослужащих из плена РФ пополнился российскими военными.

Бойцы батальона "Нахтигаль", что в составе 14 полка Сил беспилотных систем, опубликовали в своем Instagram-аккаунте кадры сдачи российских военных в плен. DeepState отмечает, что это происходит на КПП "Суджа". Операция проводилась совместно с 80 отдельной десантно-штурмовой бригадой.

Видео сопровождается вчерашним заявлением начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова об "остановке прорыва" на территорию России. "Действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории на курском направлении остановлено", - доложил он Путину.

Ситуация в Курской области

Как известно, 6 августа в сети сообщили о прорыве границы в районе Курской области. РФ обвинила Украину в нападении, однако Генеральный штаб не комментировал происходящее.

Российские "военкоры" и иностранные эксперты сообщают о значительном продвижении по территории Курской области и взятии под контроль газоизмерительной станции "Суджа".

В Офисе президента сказали, что события в Курской области могут продемонстрировать, действительно ли "простые россияне" выступают против войны в Украине.

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