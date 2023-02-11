Российские оккупанты с удивлением узнают, что власти им наврали, только попав на передовую.

Российские оккупанты, мобилизованные из Калининградской области, записали видеообращение к губернатору своего региона, в в котором пожаловались, что их "ведут на убой".

Как и многие другие "мобики" до них, калининградцы жалуются, что их передали в подчинение боевикам "ДНР" и пытаются использовать как штурмовую пехоту, хотя обещали направить в "территориальную оборону".

"Мы не отказываемся выполнять поставленные задачи, но мы не подготовлены к штурму. В нашем батальоне уже имеются потери. Командование далеко, связь почти отсутствует. <…> Нас в прямом смысле ведут на убой", — жалуются солдаты.

Видео дня

По словам мобилизованных, они отважились записать обращение к губернатору после того, как их решили снова "бросить на штурм как пушечное мясо", но они отказались. Участники видеобращения просят губернатора связаться с их командованием и разобраться в ситуации.

В комментариях под этим видео в соцсети "ВК" появилось сообщение от официального аккаунта правительства Калининградской области.

"Знаем про видеообращение, разбираемся. Спасибо", – говорится в комментарии.

Жалобы российских "мобиков"

Российские солдаты, мобилизованные на войну минувшей осенью, регулярно записывают ролики с жалобами на условия содержания и "нецелевое использование" их как боевой силы.

К примеру, на днях мобилизованные из Республики Тува, откуда родом нынешний министр обороны РФ Сергей Шойгу, пожаловались на издевательства со стороны боевиков "ДНР". После этого тувинцев пообещали перевести в другое подразделение.

Частенько мобилизованные жалуются на своих командиров, которые используют их как пушечное мясо или относятся как к скоту. Так, в очередном подобном ролике оккупанты рассказали, как их перевозили с одного на другое направление без-каких либо объяснений.

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